Психотерапевт Караваева предупредила об опасности постковидного синдрома

Москва, 14 февраля. Признаки, свидетельствующие о наличии у человека постковидного синдрома, перечислила глава отделения в НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Татьяна Караваева.

На встрече с журналистами психотерапевт рассказала, что о возникновении расстройства сигнализируют: затяжные тревожные нарушения, нежелание двигаться и депрессия. По ее словам, постковидный синдром возникает в двух случаях.

«Это последствия самой коронаинфекции — нейротоксичный вирус воздействует на нервную систему и психическую сферу, вызывая астенодепрессивные состояния. Это и затяжные тревожные нарушения, связанные с угрозой смерти, страхом за близких и общим ощущением неопределенности», — пояснила Караваева.

Ранее врач Никитин подробнее описал проявления постковидного синдрома. Среди них сложности при концентрации и чрезмерная потливость.