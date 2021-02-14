Киевский политолог Головачев раскрыл причину отсталости Украины

Киев, 14 февраля. Вечевая культура блокирует способность Украины к развитию и абстрактному мышлению, что в итоге мешает народу создать современное государство, считает политолог Андрей Головачев.

Украина не смогла завершить переход от родоплеменной жизни к государственным формам. При этом данная процедура в Европе завершилась 500-600 лет назад. Местные жители издревле испытывают слабость к подобному устройству политического быта. По этой причине страна не могла отказать большевикам, когда они предложили вечевую форму правления в виде советов.

«Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме», — написал эксперт в своей колонке для портала «Главред».

Ранее Украине предрекли развал к 2050 году при условии дальнейшего ухудшения ситуации в Донбассе. Такой прогноз озвучил местный политик Евгений Мураев. Он обратил внимание на значительные потери среди мирного населения. По его словам, за время боевых действий погибли более трех тыс. человек.