Инцест и педофилия: французскую элиту сотрясает скандальная книга «Большая семья»

Францию продолжает сотрясать недавно опубликованная книга адвоката Камиллы Кушнер La familia grande («Большая семья»). В ней автор обвиняет своего отчима, известного французского интеллектуала Оливье Дюамеля в сексуальном насилии над ее братом-близнецом.

Близнецы — дети экс-министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. Их отчим Дюамель — бывший член Европейского парламента и известный политический эксперт, который также возглавлял руководящий совет Sciences Po, одного из ведущих университетов Франции.

«Подвергаясь личным нападкам и пытаясь сохранить институции, в которых я работаю, я прекращаю свои функции», — написал Дюамель в Twitter 4 января, вскоре после публикации книги.

Его сообщение совпало с его уходом из руководящего совета Sciences Po, а также с уходом из интеллектуального клуба и политологического издания. После этого Дюамель удалил свой Twitter-аккаунт.

В январе парижская прокуратура объявила о начале расследования в отношении Дюамеля по обвинению в «сексуальном насилии со стороны лица, имеющего власть над 15-летним несовершеннолетним», несмотря на истечение срока давности.

Инцест спровоцировал разлад в элитном вузе

Последствия дела Дюамеля ощущаются далеко за пределами его семейного круга. Подал в отставку директор университета Sciences Po Фредерик Мион. Это один из самых элитных вузов Франции, выпустивший пять французских премьер-министров и пять французских президентов, включая нынешнего лидера Эммануэля Макрона. Мион находился под давлением в течение всего прошлого месяца после того, как признал, что ему было известно об обвинениях против Дюамеля еще в 2018 году.

«Не имея ни вещественных доказательств, ни каких-либо дополнительных или точных знаний о ситуации, я с трудом верил, что слухи могут быть обоснованы», — написал Мион в своем заявлении.

По его словам, масштабы предполагаемых действий Дюамеля стали для него шоком. Тем не менее экс-министр культуры Франции и бывшая коллега Миона в Sciences Po Орели Филиппетти заявила, что он звонил ей месяц назад, когда появились первые подробности о Дюамеле. По ее словам, Мион якобы сказал: «Мы не должны позволять никому думать, что мы об этом знаем».

Жертвы инцеста запускают новый #MeToo

Помимо раздоров во французской элите, скандал с Дюамелем вызвал народную волну возмущений и спровоцировал очередную акцию в соцсетях #MeTooInceste. Французы делятся душераздирающими историями о насилии со стороны родителей или членов семьи и о том, как эти сексуальные травмы влияют на их жизнь. Фем-активистка Каролина Де Хаас, которая была одним из инициаторов #MeTooInceste, заявила, что цель акции — показать, что инцест является политической и коллективной проблемой.

Французские адвокаты наблюдают рост числа людей, которые признаются в том, что они были жертвами насилия со стороны родителей или родственников. Помимо самих жертв к адвокатам обращаются люди «от имени брата, младшей сестры или племянницы», которые, по их мнению, «могут быть в опасности». Неправительственная организация IPSOS Polling Agency опросила более тысячи французов на тему инцеста. Результаты показали, что 10% респондентов являются жертвами домогательств со стороны родителей или родственников.

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux enfants, nous avons réalisé ce clip qui a pour objectif de les aider à nommer les situations anormales qu'ils pourraient rencontrer et les encourager à en parler.#MeToo #MeTooInceste #StopViolences pic.twitter.com/4E5QbYYhjG — Résilience audiovisuelle (@RAudiovisuelle) February 13, 2021

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти уже заявил, что правительство планирует квалифицировать любые сексуальные отношения с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. В настоящее время для того, чтобы сексуальные отношения с лицом в возрасте до 15 лет рассматривались как серьезное преступление, а не как меньшее преступление с более легким наказанием, необходимо доказать принуждение, насилие, угрозу или неожиданность.

«Вопрос о согласии потерпевшего больше не будет подниматься. Мы не будем подвергать сомнению, была ли жертва согласна», — заявил государственный секретарь по вопросам семьи и детей Адриен Таке.

Во Франции инцест юридически определяется как половое сношение между двумя людьми, состоящими в родстве до такой степени, что между ними не возможен брак. Помимо прямых семейных связей, запрет распространяется также на родственников по браку: например, разведенные не могут вступать в брак с ребенком или родителем своего бывшего супруга. При этом Гражданский кодекс не запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами.

Кроме того, инцест во Франции не является незаконным до тех пор, пока отношения между людьми старше 15 лет (возраста сексуального согласия в стране) являются свободными по обоюдному согласию. В то время как изнасилования и сексуальные преступления, совершенные членом семьи или «любым лицом, имеющим власть над жертвой», грозят более суровым наказанием.