Создатели перезагрузки «Секса в большом городе» объяснили отсутствие Саманты

Вашингтон, 14 февраля. Отсутствие одной из главных героинь Саманты, которую сыграла Ким Кэтролл, в продолжении сериала «Секс в большом городе» объяснили прозой жизни.

На пресс-конференции, посвященной перезапуску проекта, один из директоров стрим-сервиса HBO Max Кейси Блойс заявил, что отсутствие Саманты является органичным решением. Поскольку сериал не будет возвращать персонажей в 30-летний возраст, а покажет их спустя 20 лет.

«Люди входят в вашу жизнь, люди уходят. Дружба угасает, начинается новая дружба. Я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов жизни», — пояснил директор по контенту.

Ранее актриса Сара Джессика Паркер опровергла слухи о конфликте с Ким Кэтролл, из-за которого та якобы отказалась от роли в продолжении «Секса в большом городе». Об этом звезда написала своем Instagram.