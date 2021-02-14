Россияне назвали любимые маршруты для романтических путешествий 14 февраля

Москва, 14 февраля. Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань вошли в список городов, которые россияне предпочитают посещать в День всех влюбленных.

О любимых маршрутах россиян узнали эксперты портала Ostrovok.ru. Они выяснили, что дороже всего путешественникам обходится отдых в Сочи. За размещение в отелях Красной Поляны придется заплатить примерно 12 тыс. рублей за ночь. В Москве и Петербурге номер в гостинице стоит дешевле: 4,1 и 2,6 тыс. рублей соответственно.

Выбор зарубежных маршрутов для романтических путешествий в этом году ограничен. Россияне летят в те страны, с которыми официально возобновлено авиасообщение. Речь идет о Мальдивах, ОАЭ и Турции.

Ночь на Мальдивах стоит в среднем 17 тысяч рублей. В Дубае — 12 тысяч рублей. В турецкой Анталье — 10 тысяч рублей.

Романтичный праздник большинство пар отмечают в ресторанах. Однако ФАН подготовил десять оригинальных идей для свиданий, как сделать вечер интересным и запоминающимся.