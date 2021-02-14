Обрушение горной породы произошло на шахте в Кузбассе

Новокузнецк, 14 февраля. Горная порода обрушилась на шахте горнодобывающего предприятия в Новокузнецком городском округе. На момент инцидента под землей находились 98 человек.

Информацию об этом сообщили в МЧС России. В настоящее время спасатели выводят горняков на поверхность. В работе по спасанию людей задействованы 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники, уточнили в ведомстве. О пострадавших в результате обрушения не сообщается.

Сильный взрыв произошел на шахте в восточной китайской провинции Шаньдун в январе. В спасательной операции принимали участие свыше 600 человек. Из-за взрыва горняки оказались заперты в шахте почти две недели.