Путин назвал основания для принятия мер в отношении зарубежных соцсетей

Москва, 14 февраля. Президент России Владимир Путин не исключил введение ограничительных мер в отношении зарубежных интернет-платформ во время встречи с главными редакторами СМИ.

Фрагменты пресс-конференции были опубликованы на телеканале «Россия-24». Путин заявил, что меры будут приняты только в случае враждебных действий со стороны администрации иностранных социальных сетей.

«Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — подчеркнул глава государства.

Он заверил, что Правительство России не будет «ничего сворачивать» до тех пор, пока в стране не появятся отечественные альтернативы популярных интернет-платформ.

Ранее Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse. Основатель компаний Space X и Tesla не уточнил темы разговора.