Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор в Clubhouse

Москва, 14 февраля. Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск отметил аккаунт президента России в своем сообщении в соцсети Twitter. В нем он пригласил Кремль на разговор в приложении Clubhouse.

Американский бизнесмен не уточнил темы, которые планирует обсудить с руководством России. В сообщении Маска отмечен англоязычный аккаунт президента РФ.

Приложение Clubhouse появилось в марте прошлого года. Оно разработано экс-сотрудниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом. На протяжении нескольких месяцев о приложении почти никто не знал, однако сейчас оно резко обрело популярность. Аккаунты в Clubhouse завели Илон Маск, Марк Цукерберг и другие известные личности.

Clubhouse является закрытой соцсетью. Общаться в ней можно только путем голосовых сообщений в режиме реального времени. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогренко ранее объяснил феномен Clubhouse.