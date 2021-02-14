Часть московских улиц будут перекрыты ночью из-за вывоза снега

Москва, 14 февраля. Вывоз снега в Москве начался в ночь с 13 на 14 февраля и будет продолжаться до утра следующего дня. Информация об этом размещена в соцсетях комплекса городского хозяйства.

Движение транспортных средств будет частично перекрыто на Безымянном переулке в промежутке от Столового до Мерзляковского переулков. Во время работ может быть ограничено передвижение на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом переулках, написано в сообщении.

Недоступным в течение ночи будет движение по Крапивенскому, Крестовоздвиженскому, Курсовому, Лиховому, Медвежьему, Петровскому, Малому Путинковскому переулках. Вместе тем перекрыта будет улица Большая Дмитровка.

Недавно сообщалось, что количество снежных осадков, выпавших в Москве за последние дни, стало аномальным. Высота сугробов составила 58-59 сантиметров. Очистить город от завалов коммунальщики намерены за пять суток, передает RT.