Путин объяснил выбор времени для незаконных акций команды Навального

Москва, 14 февраля. Сторонники основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального воспользовались усталостью и накопленным раздражением россиян на фоне пандемии коронавируса.

Внимание на это обратил президент России Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся на прошлых выходных незаконные акции, организованные командой блогера в ряде городов. По словам политика, блогер служит инструментом исключительного применения, о чем свидетельствует выбор командой Навального времени для разжигания волнений.

«Вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались!» — отметил Путин в беседе с представителями СМИ.

В рамках встречи с журналистами, фрагменты которой опубликовал телеканал «Россия-24», лидер подвел промежуточные итоги борьбы РФ с коронавирусом. Страна, отечественные ученые и ответственные органы справились лучше зарубежных государств.