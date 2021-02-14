Путин оценил действия России в борьбе с COVID-19

Москва, 14 февраля. Россия стала страной, которая лучше всех справилась с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в разговоре с журналистами.

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции стартовала 18 января. Сам президент пока не привился, но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин лично сообщит о прохождении этой процедуры. А пока российский лидер похвалил действия российских ученых за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

«Был расчет, что Россия не сможет ничего сделать с COVID, исходили из того, что мы «никчемные и звать нас никак», но мы справились лучше других», – рассказал президент в разговоре с журналистами.

Владимир Путин допустил возможность сделать прививку российской разработкой от коронавируса «Спутник V». В скором времени он планирует получить консультацию врачей. Вакцинацию президент может пройти в конце лета, так как ему предстоит много поездок.