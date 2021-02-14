Путин: Россия не оставит Донбасс в беде

Москва, 14 февраля. Президент России Владимир Путин провел беседу с главными редакторами СМИ. В ходе общения лидер поднял вопрос Донбасса.

Фрагменты встречи показал телеканал «Россия-24». Путин заявил, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». По его словам, РФ никогда не отвернется от региона, а ответственность за него лежит «на наших с вами плечах».

«На наших с вами плечах — я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — заявил лидер.

Ранее Путин высказался о присоединении ДНР и ЛНР к России. По его словам, это довольно сложный вопрос и решать его надо исключительно в интересах российского народа.