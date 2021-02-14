Ушедший из жизни культурист Власов вдохновил Шварценеггера на успешную карьеру

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный советский культурист и олимпийский чемпион Юрий Власов. Он был кумиром не только советской молодежи, но и юного австрийского бодибилдера, который позже станет звездой Голливуда. Речь идет об Арнольде Шварценеггере. Возможно именно благодаря встрече с Власовым в 1961 году мы сегодня знаем о Железном Арни.

Шварценеггер впервые приехал в Москву в 1988 году для съемок в боевике «Красная жара», в котором он сыграл капитана советской милиции. Съемочная группа приехала всего на несколько дней, чтобы оперативно снять несколько сцен. Несмотря на это, актер заявил о намерении повидаться с Юрием Власовым, чем поставил в тупик режиссеров и продюсеров — времени было мало, а советского культуриста в многомиллионной Москве найти было непросто.

Позже Шварценеггер сказал, что ранее встречался с Власовым. Это произошло в далеком 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене. Советскому атлету, который годом ранее стал олимпийским чемпионом, представили худощавого местного юношу. Власова попросили сказать ему несколько ободряющих слов. Советский культурист произнес короткую, но очень мотивирующую речь, в которой призвал молодого юного Арнольда ответственно подходить к тренировкам. Шварценеггер признавался, что с того момента Власов и стал его кумиром.

В итоге звезде Голливуда удалось встретиться с Власовым во время съемок «Красной жары». Их встреча прошла в спортивном зале Дома пионеров Калининского района. Шварценеггер лично опробовал несколько самодельных тренажеров и понаблюдал за показательным выступлением девушек-культуристок. На прощание Арнольд оставил Власову на память свое фото.

«Юрию Власову, моему идолу с наилучшими пожеланиями», — гласила подпись на снимке.

Отметим, что Юрий Власов стал первым человеком на Земле, поднявшим штангу весом в 200 килограммов. За время своей спортивной карьеры он стал четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, а также золотым призером Олимпиады-1960 в Токио.