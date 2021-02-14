Биолог Баранова оценила возможность отказаться от ношения масок в будущем

Москва, 14 февраля. Носить маски необходимо для снижения распространения любых вирусов. И хотя такое средство защиты не очень удобное, от него вряд ли откажутся в будущем, считает биолог Анча Баранова

В мире масочный режим необходим всегда, даже без пандемии коронавируса. Так как в воздухе витают и другие инфекции. И если заразиться одной из них, может последовать летальный исход. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Из соображений общей 100% безопасности, маски правильно носить всегда. Мы так не делаем только потому, что это разрушило бы нашу жизнь как вида», — цитирует слова Барановой РИА Новости.

Ношение масок у многих вызывает тревогу, так как человек не видит полностью своего собеседника. Иногда в ней трудно дышать, нарушается терморегуляция организма. Из-за дискомфорта заставлять людей постоянно носить маски не будут. Масочный режим отменят, а затем введут снова, уверена биолог.

Дискуссии о том, нужно ли отменять масочный режим сейчас или нет, не утихают. Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что россияне смогут снять маски не раньше мая, а в столице — в июне. Пока избавляться от этой меры рано, так как многие еще не переболели коронавирусной инфекцией, пишет RT.