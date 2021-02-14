Сенаторы оправдали Дональда Трампа на процедуре по импичменту

Вашингтон, 14 февраля. Дональда Трампа оправдали в рамках импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу в статусе президента США. На победу республиканца указывают промежуточные итоги голосования.

Поддержать обвинение решили 57 сенаторов, против высказались 47 законодателей. Для объявления импичмента бывшему американскому лидеру не хватило двух третей голосов.

Трамп стал единственным в истории главой государства, кого подвергали импичменту два раза. В обоих случаях политик был признан невиновным.

Ранее стороны защиты и обвинения пришли к соглашению о приобщении к делу заявление республиканца Джейми Эрреры Бетлер. При этом остальных свидетелей слушать отказались.