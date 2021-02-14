Обнаружено тело второй жертвы обрушения крыши ангара в Калужской области

Калуга, 14 февраля. Спасатели нашли труп второго мужчины, погибшего в результате обрушения кровли бывшего автокомбината в Калужской области. Им оказался пасынок первой жертвы.

Трагедия произошла в результате возгорания на территории объекта. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб зафиксировали обрушение крыши сооружения. Позднее выяснялось, что в момент падения в здании находились два человека.

Причиной обрушения стали снежные сугробы, под весом которых кровля не выдержала и упала. Из-за чего произошло возгорание, еще предстоит выяснить.

Ранее под завалами спасатели нашли тело первого погибшего. Им оказался Николай М., 1960 года рождения, сообщил источник ФАН.