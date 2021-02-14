Безработная звезда «Сватов» оказалась в нищете после пандемии

Москва, 13 февраля. Актриса Татьяна Васильева находится в бедственном положении и ищет работу из-за нехватки денег. Звезда получила широкую популярность после участия в сериале «Сваты».

До начала пандемии коронавируса Васильева планировала купить квартиру и сдавать ее в аренду для получения пассивного дохода. Однако эпидемия нарушила ее планы. По словам актрисы, эту квартиру они уже «проели», поскольку Васильева целый год была без работы. Артистка призналась, что ради денег готова работать курьером или уборщиком помещений.

«У меня все в порядке, сердце болит только за детей, внуков. Расходы есть — прихода нет. Думала пиццу разносить, убирать квартиры — я это хорошо делаю», — пояснила актриса.

Сейчас семья полностью урезала все траты и экономит любые лишние средства. Татьяна надеется, что уже вот-вот сможет найти место для заработка, и все вернется на прежние места.

Ранее сообщалось, что Анна Кошмал высказалась о продолжении сериала «Сваты». Актриса сказала, что никто из участников съемочного процесса не знает, когда будет доснят новый сезон популярного телесериала. Седьмая часть «Сватов» была почти отснята в Белоруссии в 2019 году. Но из-за пандемии коронавируса съемки были приостановлены.