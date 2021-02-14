Компания Mercedes-Benz обнаружила неисправность в 1,3 млн своих автомобилей

Берлин, 13 февраля. Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет 1,4 миллиона автомобилей из-за ошибки в работе системы оповещения экстренных служб.

Mercedes-Benz в октябре 2019 года инициировала проверку после аварии с одной из машин фирмы в Европе. Экстренные службы получили недостоверную информацию о местонахождении автомобиля. Этот случай оказался не первым, поэтому было принято решение отозвать ряд моделей Mercedes-Benz с 2016 по 2021 год выпуска. Об этом сообщило агентство Associated Press News.

Компания оповестит владельцев CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G о неисправности и предложит бесплатно устранить ошибку. Отзыв начнется 6 апреля.

Ранее Mercedes-Benz представила экран мультимедийной системы нового электрокара EQS. Управлять панелью можно будет с помощью голосовых команд.