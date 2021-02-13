Количество выпавшего в Москве снега 13 февраля стало рекордным за 142 года

Москва, 13 февраля. После аномального количества снежных осадков, выпавших в Москве за последние несколько дней, высота сугробов составила 58-59 см.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что до установления нового рекорда не хватило 2-3 см. По его словам, 13 февраля стало вторым в списке самых снежных дней за последние 142 года метеонаблюдений.

Вильфанд заявил, что более точные данные по количеству осадков за 13 февраля будут предоставлены на утро следующего дня. Он рассказал, что рекордная отметка высоты сугробов в Москве является 60 см.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, заявил, что высота снежного покрова в столице может побить новый рекорд. Предыдущий датирован 1956 годом.