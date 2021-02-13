Церемонию «Оскар» будут транслировать из нескольких мест одновременно

Москва, 13 февраля. Пандемия коронавируса внесла коррективы в торжественную церемонию вручения «Оскара». Трансляция состоится сразу из нескольких мест, сообщили организаторы.

Подобный формат трансляции уже испытывали организаторы премии «Эмми» в сентябре 2020 года. Ведущий Джимми Киммел находился в Лос-Анджелесе, а номинанты и лауреаты подключались к трансляции из других локаций. Организаторы будут добиваться эффекта личного присутствия.

«Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но при этом соблюсти вызванные пандемией требования, церемония будет вестись из нескольких мест, в том числе знаменитого Dolby Theatre», – цитирует слова представителя киноакадемии Indie Wires.

Остальные подробности пока не раскрываются. Церемония вручения «Оскара» состоится 25 апреля, а транслировать мероприятие будет телеканал ABC. Дату проведения переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. Изначально она должна была состояться в конце февраля — начале марта.

Две российские картины попали в шорт-лист «Оскара». Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» поборется за награду в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», а «Гунда» Виктора Косаковского – за звание «Лучшего документального полнометражного фильма». Режиссер Косаковский отметил, что включение его ленты в шорт-лист «Оскара» — технический этап, передает RT.