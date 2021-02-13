Крупнейшие аварии: ФАН публикует топ-5 массовых ДТП в России

Массовое ДТП с участием 32 автомобилей произошло 13 февраля в Крыму. По предварительным данным, причиной массового столкновения стала непогода. Как сообщает региональное МВД, жертв и пострадавших в результате аварии нет. Однако далеко не все массовые ДТП обходятся без фатальных последствий. Федеральное агентство новостей вспомнило крупнейшие массовые ДТП в России за последнее время.

Краснодарский край, 13 февраля 2021 года

На трассе Краснодар — Верхнебаканский около станицы Северской Краснодарского края произошла массовая авария с участием 12 легковых автомобилей, автобуса и четырех фур. Согласно данным регионального МВД, пострадал один человек. Однако несколько автомобилей были серьезно повреждены. Как и в Крыму, причиной ДТП стала непогода.

Самарская область, 29 января 2021 года. 12 погибших, 14 пострадавших

В Сызранском районе Самарской области произошло страшное ДТП с участием грузовика DAF, легковушки Chevrolet Niva и микроавтобуса Citroen. Для реагирования на ДТП привлекались 59 человек и 25 единиц техники. По данным следствия, водителем грузовика был иностранец, сама фура имела таджикистанские номера.

Дагестан, 7 октября 2020 года. Четверо погибших, 14 пострадавших

Массовая авария с участием пяти машин произошла на трассе Астрахань — Махачкала в Кизлярском районе Дагестана в прошлом октябре. Столкнулись три грузовика, легковушка и школьный автобус. В результате происшествия погибли четыре человека, включая одного ребенка, который позже скончался от полученных травм в больнице. Пострадали 14 человек, из них десять школьников.

Ярославль, 24 января 2020 года. Один погибший, 24 пострадавших

Два автобуса «ЛиАЗ» и легковушка Hyundai столкнулись в Ярославле в прошлом январе. В результате ДТП погиб один из пассажиров автобуса, более 20 человек обратились за медицинской помощью. На кадрах видео из социальных сетей видно, как на перекрестке ЛиАЗ врезается в другой автобус, после чего тот влетает в автомобиль. В отношении водителя ЛиАЗа было возбуждено дело «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пермский край, 10 января 2020 года. 12 пострадавших

На подъезде к трассе «М-7 Волга» в направлении Нытвы Пермского края произошла авария с участием автобуса с детьми и семью транспортными средствами. ДТП было спровоцировано водителем Lada Granta, который начал обгон грузовика. Встречная фура попыталась уйти от столкновения, однако ее прицеп вынесло на встречку. В результате пострадали 12 человек — половина из них дети.