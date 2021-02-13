Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Конькобежец Кулижников завоевал серебро на чемпионате мира

Конькобежец Кулижников завоевал серебро на чемпионате мира

Херенвен, 13 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место на чемпионате мира на дистанции 1000 метров.

Первым к финишу пришел спортсмен из Нидерландов Кай Вербей. Его результат составил 1 минуту 8,052 секунды. Россиянин проиграл ему 0,26 секунды. Тройку призеров замкнул канадский конькобежец Лоран Дюбрей, отстав от Вербея на полсекунды.

Спортсмены из РФ Виктор Муштаков и Артем Арефьев заняли шестое и 18 место соответственно, пишет RT.

Недавно прошел 500-метровый забег на чемпионате мира по конькобежному спорту среди женщин. Россиянка Ангелина Голикова заняла первое место, принеся пятое золото в актив российской сборной на соревновании.

Новости партнеров