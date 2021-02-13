Конькобежец Кулижников завоевал серебро на чемпионате мира

Херенвен, 13 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место на чемпионате мира на дистанции 1000 метров.

Первым к финишу пришел спортсмен из Нидерландов Кай Вербей. Его результат составил 1 минуту 8,052 секунды. Россиянин проиграл ему 0,26 секунды. Тройку призеров замкнул канадский конькобежец Лоран Дюбрей, отстав от Вербея на полсекунды.

Спортсмены из РФ Виктор Муштаков и Артем Арефьев заняли шестое и 18 место соответственно, пишет RT.

Недавно прошел 500-метровый забег на чемпионате мира по конькобежному спорту среди женщин. Россиянка Ангелина Голикова заняла первое место, принеся пятое золото в актив российской сборной на соревновании.