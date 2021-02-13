Samsung Galaxy A52 с 5G получит защиту от воды и пыли

Москва, 13 февраля. Южнокорейский производитель Samsung уже скоро представит смартфон Galaxy A52 с поддержкой 5G. В Сети появилась новая информация о характеристиках грядущей новинки.

Новый Samsung Galaxy A52 с 5G станет усовершенствованной версией модели Galaxy A52 с LTE. Согласно данным инсайдеров, гаджет оснастят дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Отвечать за производительность будет процессор Snapdragon 750 5G.

Galaxy A52 с 5G может получить полную защиту от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Ориентировочная стоимость новинки составит около 450 евро, а версия без поддержки 5G будет стоить на 50 евро меньше.

Samsung ранее отказался от дальнейшей поддержки нескольких смартфонов из линейки Galaxy. Речь идет о моделях 2017 года выпуска, среди которых Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 и Galaxy J3 Pop. Указанные гаджеты больше будут получать регулярные обновления от разработчика.