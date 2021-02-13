Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 50 человек

Токио, 13 февраля. Больше полусотни человек в Японии получили различные по степени тяжести травмы в результате подземных толчков. Подавляющее большинство из них жители префектур Мияги и Фукусима.

В данных районах ощущаемость достигала самых максимальных показателей. Магнитуда землетрясения составила 7,3. Ранее сообщалось о 30 пострадавших. Вместе с этим премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что сейсмическая активность привела к незначительным разрушениям и небольшому количеству травмированных.

«Мы все еще находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших, однако... данных о масштабных (разрушениях. — Прим. ФАН) не поступало», — отметил политик.

Для ликвидации последствий земных колебаний направлены силы самообороны. Соответствующее распоряжение отдал глава Минобороны Японии Нобуо Киси.