Чехия не сможет провести этап Кубка мира по лыжным гонкам в феврале

Прага, 13 февраля. Власти Германии ввели десятидневный карантин для прибывающих их Чехии. По этой причине в феврале не состоится этап Кубка мира лыжным гонкам в Нове-Место.

С 25 февраля в немецком Оберстдорфе стартует ЧМ по лыжным гонкам. Его участники из-за десятидневного карантина не смогут приехать на этап Кубка мира в Чехию, где состязания были намечены на 20-21 февраля. Исключений для них власти Германии не сделали.

«После переговоров с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) мы решили, что этап Кубка мира в Нове-Место не состоится в следующие выходные», — рассказал представитель Чешской федерации лыжного спорта Лукаш Сахер.

Председатель оргкомитета соревнований Иржи Гамза считает, что отменять совсем этап Кубка мира нельзя. Подготовка к этим состязаниям велась полгода. Лыжники смогут приехать в Чехию после ЧМ в Германии.

Власти ФРГ ранее продлили введенные из-за пандемии коронавируса карантинные меры. Они будут действовать на территории страны до 7 марта.