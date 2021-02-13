Аэропорты Москвы обеспечивают безопасность пассажиров при экстремальной погоде

Москва, 13 февраля. Экстремальные погодные условия сказались не только на работе наземного транспорта, но и на работе аэропортов. Мощный снегопад затормозил функционирование воздушных гаваней.

Ситуация в столичных аэропортах усугубилась, задержано уже свыше 130 рейсов. Аэропорт Домодедово информирует пассажиров о ситуации. В зонах вылета подаются аудиообъявления о возможной задержке времени отправления рейсов, сообщили ФАН в пресс-службе воздушной гавани.

Количество снега, выпавшее в столице за последние дни, стало рекордным с 1973 года. При таких метеоусловиях для обслуживания воздушных судов требуется много времени. При этом задержки и отмены рейсов в первую очередь связаны с необходимостью обеспечения высокого уровня безопасности.

Кроме того, в Домодедово был организован оперативный штаб для работы в неординарных условиях. Он функционирует в круглосуточном режиме. Также был задействован дополнительный ресурс и усилены рабочие смены.

Недавно сообщалось, что московские коммунальщики намерены справиться с последствиями рекордного снегопада в течение пяти суток. На борьбу со снежными заносами брошено 60 тыс. работников и более 13 тыс. единиц спецтехники.