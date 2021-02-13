«То террорист, то тиктокер»: владелец Двача обрушился на «Новую газету» за фальшивую подпись

«Новая газета» на своем ресурсе опубликовала открытое письмо режиссеру Константину Богомолову в ответ на его манифест «Похищение Европы 2.0», которое назвали «Ок, бумер». Редакторы «Новой газеты» утверждают, что письмо уже собрало 500 подписей, и сбор якобы продолжается.

Одним из подписантов заявлен «тиктокер Нариман Намазов». Однако, среди тиктокеров человека с таким именем выявить не удалось. Возможно, речь шла о владельце «Двача» Наримане Намазове.

Сказать, что при виде собственной подписи под документом Нариман был поражен — это не сказать ничего. Ведь ничего подобного он не подписывал и подписывать не собирался, тем более для «Новой газеты», которая ранее обвинила блогера в терроризме.

«Это же не прикол, они реально это в печать отправляют, и, очевидно, что Нариман Намазов ассоциируется со мной. То меня «Новая» записывает в террористы (не извинившись), теперь в тиктокеры. Что дальше? Рептилоидом стану? Я требую от «Новой Газеты» убрать «мою подпись», которую я не ставил под данным «открытым письмом», — возмутился Намазов в своем Telegram-канале.

Одна подделанная подпись, похоже, уже обнаружилась, что само по себе ставит под вопрос и остальные 499 фамилий.

Напомним, 10 февраля «Новая газета» выпустила манифест Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0». В нем Богомолов рассуждает о новой этике и современном западном обществе и его ценностях. В результате автор пришел к выводу, что на Западе установился «новый этический рейх», а пользователи соцсетей превратились в элемент «репрессивной машины», которая подавляет инакомыслящих.

Практически сразу же после выхода манифеста активист Вася Огонёк выступил с предложением написать открытое письмо в ответ на выступление Богомолова. Послание назвали «Ок, бумер» и отправили в редакцию «Новой газеты», которая радостно его опубликовала.