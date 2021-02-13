Снежные заносы в Москве планируют расчистить в течении пяти суток

Москва, 13 февраля. Количество снега, выпавшее в Москве за последние несколько дней, стало рекордным с 1973 года.

Московские коммунальщики продолжают устранять последствия рекордного снегопада, который обрушился на Москву в ночь на пятницу. На борьбу со снежными заносами брошено 60 тыс. работников и более 13 тыс. единиц спецтехники. По последним данным, столичные коммунальные службы уже убрали не менее 1,1 млн кубометров снежных осадков.

Ранее на одной из московских улиц произошло обрушение крыши ангара под тяжестью снега. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения.