Юные инженеры в Дагестане изобрели автономный дезинфектор помещений

Махачкала, 13 февраля. Юные ученые из дагестанского технопарка «Кванториум» разработали специальный прибор для автоматической дезинфекции небольших помещений, сообщили ФАН в Малой академии наук республики. Изобретатели уверяют, что устройство уничтожает до 99% всех вирусов.

Новый дезинфектор был спроектирован и изготовлен учениками «Кванториума» Иманом Ахмедовым, Магомедсаламом Алистановым и Гаджимурадом Магомедовым под руководством преподавателя Камиля Минатулаева в рамках всероссийского конкурса «Кванториада». На нем изобретение студентов из Дагестана удостоилось третьего места.

Как рассказал ФАН Иман Ахмедов, прибор работает на основе ультрафиолета и способен уничтожать почти все вирусы и бактерии на поверхностях. Изначально устройство проектировалось для использования в салоне автомобиля, но его также можно применять в лифтах и других помещениях с небольшой площадью.

«Мы старались сделать его таким, чтобы он не занимал много места, но был максимально эффективным и полезным. Прибор уничтожает 99% вирусов на поверхностях, угол его охвата достигает 190 градусов», — уточнил молодой изобретатель.

Магомедсалам Алистанов подчеркнул, что работа устройства полностью автоматизирована. Оно само определяет наличие в помещении людей и включается только тогда, когда в нем никого нет.

«Прибор работает автономно — сам определяет, находятся ли в машине человек или животное. Если никого нет, то запускается процесс дезинфекции, который прекращается сразу после того, как человек вернется в автомобиль», — рассказал собеседник агентства.

По словам Камиля Минатулаева, его подопечные планируют выпустить первую партию готовых дезинфекторов к концу текущего года. Параллельно ребята работают над другими проектами, среди которых специальный комбайн, который будет собирать отходы с поверхности водоемов.

«У ребят сложилась хорошая команда. С ними легко работать, так как каждый из них знает свое дело и отвечает за свою часть», — добавил преподаватель «Кванториума».

Всероссийский командный конкурс детских инженерных команд «Кванториада» проходил в декабре 2020 года. В нем принимали участие дети и подростки со всей страны, а также ряда других государств.

Детский технопарк «Кванториум» был открыт в Махачкале в 2017 году в рамках федеральной целевой программы по развитию образования. Он является структурным подразделением Малой академии наук Дагестана и работает по шести направлениям: IT, робототехника, беспилотные летательные аппараты, VR/AR, Hi-Tech, а также промышленный дизайн и бионика.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены оказать помощь одному из вузов республики, который на протяжении семи лет работает без избранного ректора. Из-за этого университет восемь лет подряд признавался неэффективным.