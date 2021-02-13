Вопрос о Крыме поставил Сергея Зверева в неловкое положение

Москва, 13 февраля. Стилист Сергей Зверев не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
На встрече лидеров партии «Справедливая Россия — за правду!» с деятелями культуры у известного стилиста спросили, какой стране принадлежит Крым.
«Вот зачем вы так делаете?» — в ответ возмущенно задал вопрос Зверев.
Стилист также затруднился ответить, собирается ли он посетить полуостров.
Крым воссоединился с Россией после проведенного референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение региона в состав РФ.
Крымский депутат Юрий Гемпель прокомментировал провокационный материал о Крыме, появившийся в турецких СМИ.