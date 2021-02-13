Советского тяжелоатлета Власова кремируют после отпевания в Москве

Москва, 13 февраля. Отпевание олимпийского чемпиона Юрия Власова пройдет в храме, расположенном при Боткинской больнице в Москве. После этого его тело кремируют.

Соответствующую информацию ФАН сообщили в окружении покойного тяжелоатлета. Предварительно установлено, что смерть Власова могла наступить в результате сердечного приступа или отрыва тромба. Однако точная причина еще не установлена. Перед смертью он не жаловался на здоровье.

Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. Он является золотым призером Олимпийских игр 1960 года. Среди его поклонников был известный спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер.