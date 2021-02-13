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Пушков назвал следующего кандидата на пост президента США

Пушков назвал следующего кандидата на пост президента США

Москва, 13 февраля. Следующим кандидатом на пост главы Белого дома может стать Камала Харрис, которая сейчас является вице-президентом США, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу пока «не вырисовывается». Однако действия некоторых республиканцев могут лишить партию шансов на победу. В случае провала Республиканской партии пост главы государства может занять Камала Харрис, считает Пушков.

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу», — сказал сенатор.

Пушков ранее говорил, что в США уже началась революция. В стране происходит уничтожение собственной истории страны и насильственное насаждение «правильной мысли», передавало Федеральное агентство новостей.

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