Москва, 13 февраля. Следующим кандидатом на пост главы Белого дома может стать Камала Харрис, которая сейчас является вице-президентом США, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу пока «не вырисовывается». Однако действия некоторых республиканцев могут лишить партию шансов на победу. В случае провала Республиканской партии пост главы государства может занять Камала Харрис, считает Пушков.

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу», — сказал сенатор.

Пушков ранее говорил, что в США уже началась революция. В стране происходит уничтожение собственной истории страны и насильственное насаждение «правильной мысли», передавало Федеральное агентство новостей.