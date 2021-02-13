Сборная России по хоккею переиграла Швецию в матче Евротура

Мальме, 13 февраля. Подопечные Игоря Ларионова в серии буллитов переиграли хозяев Шведских хоккейных игр.

Сборная России по хоккею одержала восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура. Подопечные Ларионова в серии буллитов переиграли шведов. Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1. Голом в составе российской сборной отметился Данила Моисеев, у шведов отличился Эмиль Петтерссон. В овертайме заброшенных шайб зафиксировано не было, а в серии послематчевых буллитов победу команде Ларионова принес бросок Владимира Бутузова.

Ранее ФАН писал, что IIHF опубликовала календарь группового этапа ЧМ-2021 в Риге. Первый матч на турнире сборная России проведет против команды Чехии 21 мая.