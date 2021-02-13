Россияне с февраля будут получать проиндексированную зарплату

Москва, 13 февраля. Жители России должны получить повышенную зарплату в феврале 2021 года. Индексация дохода производится в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Индексация заработной платы должна компенсировать работнику годовую инфляцию. Закон не регулирует число повышений зарплаты, но работодателям рекомендуется производить их не реже раза в год. Если организация не соблюдает установленное правило, то это может стать основанием для назначения штрафных санкций. Об этом прессе сообщила эксперт по трудовым отношениям Людмила Титова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее анонсировал проработку вопроса о доходах бюджетников. Правительство в скором времени получит данные, которые позволят изменить ситуацию в социальном секторе.