Татьяна Навка показала завораживающие кадры с заснеженного двора

Москва, 13 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка похвасталась перед поклонниками красивой елкой на фоне занесенного снегом двора.

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не скрывает, что очень любит праздники. Это по-настоящему особенное время для ее семьи. Спортсменка старается делать все, чтобы дочь Надя была счастлива в Новый год. Несмотря на то, что уже почти середина февраля, Навка не хочет убирать елку.

«На улице вон, какая зима! И мы не хотим расставаться с елкой», — призналась фигуристка в Stories.

На видео Татьяна Навка предстала перед поклонниками в модной белоснежной рубашке мужского кроя и с крупной золотой цепочкой. Специально для ролика она сделала стильный вечерний макияж.

В последний день уходящего года Крысы (по китайскому календарю) дочь Навки и Пескова Надя прочитала большое стихотворение на китайском языке. Девочка не только увлекается иностранными языками, но и занимается балетом, катается на коньках.