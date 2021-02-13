Финляндия готова предоставить площадку для встречи Путина и Байдена

Хельсинки, 13 февраля. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о готовности страны предоставить площадку для проведения встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В интервью российским СМИ министр заявил, что власти Финляндии готовы предоставить все необходимое для проведения этого мероприятия.

«Мы всегда готовы предоставить свои добрые услуги. Прошлой осенью я имел возможность встретиться с делегациями РФ и США, которые обсуждали в Финляндии Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил он.

Глава МИД Финляндии 15 февраля с рабочей поездкой отправится в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Российской Федерацией и обсуждать противоречия между странами.