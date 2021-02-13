Молодая невеста шеф-повара Константина Ивлева показала кадры с девичника

Москва, 13 февраля. Молодая невеста шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева поделилась видео с девичника. Вместе с подругами Валерия Куденкова отметила окончание «свободной» жизни.

Официальное бракосочетание Ивлева и его избранницы состоится в это воскресенье, 14 февраля. Перед свадьбой 28-летняя Валерия решила погулять, как в последний раз. Судя по роликам в Stories, девушки не скучали. Они рисовали портреты, танцевали под российские поп-хиты, дефилировали в пижамах и ночных сорочках — вечеринка прошла в «домашнем» стиле.

О романе знаменитого повара стало известно весной прошлого года: именно тогда его жена подала на развод. После разрыва с супругой Ивлев перестал скрывать новые отношения. Разница в возрасте влюбленных совершенно не смущает, даже учитывая тот факт, что старшему сыну телеведущего 22 года.

Федеральное агентство новостей ранее выяснило, что свадьбу Ивлева и Куденковой покажут в эфире канала «Пятница!».