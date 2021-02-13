Зеленский анонсировал решение по скандальному суду Киева

Киев, 13 февраля. Полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК) будут сокращены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Суд известен многочисленными скандальными решениями, которыми неоднократно возмущалось украинское общество. Зеленский сказал, что подписал три законопроекта, которые касаются судебной ветви власти. Они будут опубликованы. Украинский лидер также высказался об ОАСК.

«Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта», — подчеркнул Владимир Зеленский.

У суда заберут те полномочия, через которые судьи совершали несправедливые и неправильные вещи, заключил президент.

Президент Украины ранее перепутал Китай с Непалом. В Сети посмеялись над украинским лидером, передавало Федеральное агентство новостей.