Молодая жена Петросяна подогрела слухи о новой беременности

Москва, 13 февраля. Модный блогер Татьяна Брухунова, которая находится в Сочи, показала забавное видео с белоснежными козочками.

Супруга юмориста, создателя авторской программы «Смехопанорама» Евгения Петросяна спровоцировала волну слухов о новой беременности. Она опубликовала видео в Instagram, на котором кормит коз. Поклонники обратили внимание, что Брухунова заметно поправилась.

«Видео заряжено на отличное настроение!» — подписала снимок блогер.

«Неужели в семье Петросяна снова будет прибавление?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

Татьяна Брухунова стала законной супругой юмориста в 2019-м, а весной следующего года она родила Петросяну сына Вагана. Несмотря на материнство, молодая жена артиста не планирует бросать работу. Сейчас она занимается организацией концертов сатирика в Сочи.