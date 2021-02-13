Москва, 13 февраля. Брюссель и Киев совместно работают над разрушением отношений России и Евросоюза. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По словам российского сенатора, во время переговоров в Совбезе ООН страны Североатлантического альянса попытались переложить ответственность за невыполнение минских договоренностей с Киева на Москву.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией», — заявил Косачев.

Политик добавил, что украинская сторона наивно считает себя доминирующим игроком, однако Киевом управляют Соединенные Штаты. Власти элементарно потеряли свою страну, заключил сенатор.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Финляндия хочет сохранить диалог с Россией.