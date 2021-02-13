Кандидат в президенты Эквадора Яку Перес добился пересчета миллионов голосов

Кито, 13 февраля. В Эквадоре продолжается борьба за выход во второй тур между двумя кандидатами – Гильермо Лассо и Яку Пересом. По итогам встречи оппонентов было принято решение о пересчете голосов в большинстве эквадорских провинций. Об этом сообщил Верховный избирательный совет (CNE) на своей официальной странице в Twitter.

Una muestra de nuestra labor transparente es recibir y aclarar las dudas de todos los actores políticos que participaron en las #Elecciones2021Ec.

En este momento nos reunimos con los candidatos @yakuperezg, @LassoGuillermo y Observadores de la @OEA_oficial. pic.twitter.com/Tgbf4GfVYi — Enrique Pita (@CNEVice) February 12, 2021

12 января претенденты на выход во второй тур президентских выборов встретились в Кито с руководством CNE и наблюдателями от Организации американских государств для урегулирования претензий. По требованию Яку Переса Верховный избирательный совет и штаб Гильермо Лассо согласились провести пересчет голосов в большинстве регионов страны.

В самой густонаселенной провинции Гуаяс будут заново обработаны 100% бюллетеней, еще 50% голосов планируется пересчитать в других 16 провинциях. Председатель CNE Диана Атамаинт считает, что такие меры сделают голосование более открытым и демократичным.

IMPORTANTE | Acuerdo de diálogo entre candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso. pic.twitter.com/hhVoEa0KUq — cnegobec (@cnegobec) February 12, 2021

После трехчасовых переговоров Гильермо Лассо заявил, что считает необходимым сделать все, чтобы придать избирательному процессу атмосферу мира и согласия.

«Важно, чтобы результаты соответствовали волеизъявлению народа, чтобы народ Эквадора жил спокойно и мирно, и чтобы этот избирательный процесс был выборами без всяких сомнений в прозрачности и легитимности», — заявил Лассо.

Ранее CNE объявил, что по результатам обработки 100% бюллетеней Гильермо Лассо занял второе место и вышел в следующий тур, набрав 19,74% голосов. Кандидат от партии CREO опередил Яку Переса, которого проголосовали 19,38% избирателей, всего на 33 тысячи голосов.

Представитель партии коренных народов «Пачакутик» не согласился с итоговыми результатами, обвинив в сговоре Гильермо Лассо и победителя первого тура Андреса Арауса. Он утверждает, что Араусу выгодно участие Лассо во втором туре, поскольку победить банкира ему будет намного проще, чем представителя коренного населения.



Всеобщие выборы в Эквадоре прошли 7 февраля. Явка на голосовании, участие в котором является обязательным для большинства граждан, составила 81%. Выборы ознаменовались длинными очередями, не допуском наблюдателей от штаба Андреса Арауса и урнами для бюллетеней сомнительной надежности. Кандидат от альянса социалистических партий UNES победил в первом туре, набрав более 32% голосов.

По предварительным данным, на парламентских выборах победил альянс UNES, за который проголосовали 31% эквадорцев. UNES получит 49 из 137 мест в однопалатном парламенте, партия Яку Переса «Пачакутик» будет представлена 27 депутатами, а «Демократическая партия левых» получит 18 мест.