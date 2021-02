Аргентина потребовала увести атомную подлодку США от Фолклендских островов

Буэнос-Айрес, 13 февраля. Власти Аргентины выразили «глубокую обеспокоенность» из-за появления подводной лодки США с ядерной установкой в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает издание La Nacion.

A United Kingdom aircraft from the British Independent Overseas Territory (BIOT) Falklands Islands recently collaborated with USS Greeneville (SSN 772) in the South Atlantic open ocean, demonstrating the global reach of both nations’ forces. #SubmarineForce pic.twitter.com/w2BFIibXz0