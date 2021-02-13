Аргентина потребовала увести атомную подлодку США от Фолклендских островов

Буэнос-Айрес, 13 февраля. Власти Аргентины выразили «глубокую обеспокоенность» из-за появления подводной лодки США с ядерной установкой в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает издание La Nacion.

«Самолет с британской заморской территории Фолклендские острова недавно объединил усилия с подводной лодкой США Greeneville (SSN 772) на юге открытого Атлантического океана, чтобы продемонстрировать глобальный охват вооруженных сил обеих стран», — сообщил в Twitter командующий подводными силами США в Атлантическом океане.

A United Kingdom aircraft from the British Independent Overseas Territory (BIOT) Falklands Islands recently collaborated with USS Greeneville (SSN 772) in the South Atlantic open ocean, demonstrating the global reach of both nations’ forces. #SubmarineForce pic.twitter.com/w2BFIibXz0 — Commander, Submarine Forces Atlantic (@COMSUBLANT) February 10, 2021

Глава МИД Аргентины Фелипе Сола объявил, что «в превентивных целях» осуждает присутствие подводной лодки, способной нести ядерное оружие — в мирной и безъядерной зоне Фолклендов запрещено проведение ядерных испытаний. Кроме того, Сола также осудил использование Фолклендских островов в качестве военной базы, поскольку они являются спорной территорией.

«Присутствие судов, способных нести и применять ядерное оружие, в Южной Атлантике противоречит резолюции 41/11 Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Южная Атлантика является зоной мира и сотрудничества», — написано в сообщении Министерства иностранных дел Аргентины.

La presencia en el Atlántico Sur de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exhorta se respete el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.



????https://t.co/9QWVV2SWnF — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) February 12, 2021

Подчеркивается, что власти Аргентины не первый раз отмечали наличие военной базы Великобритании на Фолклендских островах, что «противоречит резолюциям ООН».

В другом заявлении министр обороны Аргентины Агустин Росси сообщил, что «ведет расследование» этого случая. Он отметил, что американская АПЛ не заходила в аргентинские воды, оставаясь в международной акватории. Между тем ранее губернатор провинции Огненная Земля Густаво Мелелья заявлял, что иностранные подводные лодки заходили в территориальные воды Аргентины. Он подчеркнул, что это следует считать «чрезвычайно серьезным происшествием для государств региона».