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Латинская Америка

Аргентина потребовала увести атомную подлодку США от Фолклендских островов

Аргентина потребовала увести атомную подлодку США от Фолклендских островов

Буэнос-Айрес, 13 февраля. Власти Аргентины выразили «глубокую обеспокоенность» из-за появления подводной лодки США с ядерной установкой в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает издание La Nacion.

«Самолет с британской заморской территории Фолклендские острова недавно объединил усилия с подводной лодкой США Greeneville (SSN 772) на юге открытого Атлантического океана, чтобы продемонстрировать глобальный охват вооруженных сил обеих стран», — сообщил в Twitter командующий подводными силами США в Атлантическом океане.

Глава МИД Аргентины Фелипе Сола объявил, что «в превентивных целях» осуждает присутствие подводной лодки, способной нести ядерное оружие — в мирной и безъядерной зоне Фолклендов запрещено проведение ядерных испытаний. Кроме того, Сола также осудил использование Фолклендских островов в качестве военной базы, поскольку они являются спорной территорией.

«Присутствие судов, способных нести и применять ядерное оружие, в Южной Атлантике противоречит резолюции 41/11 Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Южная Атлантика является зоной мира и сотрудничества», — написано в сообщении Министерства иностранных дел Аргентины.

Подчеркивается, что власти Аргентины не первый раз отмечали наличие военной базы Великобритании на Фолклендских островах, что «противоречит резолюциям ООН».

В другом заявлении министр обороны Аргентины Агустин Росси сообщил, что «ведет расследование» этого случая. Он отметил, что американская АПЛ не заходила в аргентинские воды, оставаясь в международной акватории. Между тем ранее губернатор провинции Огненная Земля Густаво Мелелья заявлял, что иностранные подводные лодки заходили в территориальные воды Аргентины. Он подчеркнул, что это следует считать «чрезвычайно серьезным происшествием для государств региона».

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