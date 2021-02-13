Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Стало известно, почему лидер республиканцев решил оправдать Трампа

Стало известно, почему лидер Республиканцев решил оправдать Трампа

Очередной этап судебного процесса над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоится 13 февраля. Стало известно, что лидер Республиканской партии Сената США Митч Макконнелл проголосует за оправдание экс-главы государства. Об этом сообщил Fox News.

Ранее Макконнелл страшно критиковал Трампа за «подстрекательство к беспорядкам», состоявшимся 6 января, в том числе в Капитолии. После штурма супруга Макконнелла — экс-министр транспорта Элейн Чао — покинула администрацию. Возможно, гнев Митча был оправдан именно этим событием.

Лидер республиканцев 19 января не постеснялся заявить, что президент «спровоцировал толпу» на «страх и насилие», чтобы противостоять избранному главе государства — демократу Джо Байдену и остановить совместную сессию Конгресса для подтверждения его победы. С тех пор американская общественность пристально следила за Макконнеллом и ждала его вердикта.

«Толпа была накормлена ложью», — сказал он тогда.

Если верить американским изданиям, несмотря на раннюю критику Трампа, Макконнелл сейчас выступает против обвинений в сторону экс-президента. По информации американских СМИ, республиканец в этом признался своим коллегам по электронной почте, не дожидаясь собрания Сената США. Таким образом, он присоединился к большинству сенаторов-республиканцев, выступающих против импичмента Трампа. Макконнелл, как и его коллеги, придерживается мнения о незаконности судебного процесса.

Стало известно, почему лидер Республиканцев решил оправдать Трампа

Если бы Макконнелл решил проголосовать за осуждение, он, возможно, подключил бы к этому своих коллег, что не лучшим образом отразилось бы на Трампе. Видимо, после нескольких слушаний авторитетный республиканец пересмотрел свое мнение и встал на сторону Дональда Трампа.

Год назад во время первого импичмента Трампа, когда его обвинили в чрезмерном давлении на Украину и украинского президента Владимира Зеленского, Митч Макконнелл проголосовал за оправдание. Этот голос стал одним из решающих в том процессе.

Стало известно, почему лидер Республиканцев решил оправдать Трампа

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о неподобающем поведении американских сенаторов на заседании по процессу импичмента Дональда Трампа. Во время слушаний они рисовали каракули на листочках, хихикали, нетерпеливо постукивали пальцами, задирали ноги вверх и даже дремали. В общем, вели себя словно избалованные и дурашливые учащиеся средней школы.

 

Новости партнеров