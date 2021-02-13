Тамбовский краевед в День радио похвастался коллекцией старых приемников

Во всем мире День радио отмечается 13 февраля. Краевед из Тамбова, известный на весь город коллекционер Федор Фирсов рассказал корреспонденту ФАН, что в честь праздника готовит выставку старинных радиоприемников.

В коллекции краеведа около 20 приборов, а самому старому из них исполнилось уже 80 лет.

«Некоторые из них даже работают до сих пор, — поделился Федор Фирсов. — У каждого приемника своя история. Например, один мне привезли из Ленинграда. Он, конечно, уже старый, корпус у него в плохом состоянии».

Во время блокады Ленинграда из всех домашних приборов и вещей радиоприемники оберегались больше всего. Радио было нужно ленинградцам не меньше воды и хлеба: это был единственный источник информации. Блокадники узнавали, как идут дела на фронте, особенно на Ленинградском, что делается за границей, ждали хороших новостей.

У коллекционера Федора Фирсова среди экспонатов также есть приемники 1945-го, 1953-го и 1957 годов.

«Другие приемники — одни из первых, когда еще не было телевизоров. Это большие ламповые радиоприемники», — заявил коллекционер.

Есть у Федора и эксклюзивные приборы. Например, радиоприемник, служивший знаменитому коллекционеру Николаю Никифорову.

Выставку всех своих радиоприемников краевед планирует организовать через месяц вместе с первым фестивалем старинных лампад. Каждый старинный прибор он подпишет и расскажет интересную историю о нем.

«Привычная для нас трансляция когда-то была чем-то из рода фантастики. Но прогресс идет вперед, все меняется. Спасибо, что человечество не стоит на месте, не плывет по течению, а уверенно прогрессирует», — резюмировал Федор Фирсов.

Ранее ФАН сделал подборку из семи интересных фильмов о радио. В список вошли художественные и документальные картины, посвященные радиовещанию.