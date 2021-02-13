Среди наркозависимых в Дагестане растет число молодых девушек и школьников

Махачкала, 13 февраля. Сотрудниками полиции в Дагестане в 2020 году изъято почти 180 килограммов наркотических средств и пресечена деятельность 22 наркопритонов, сообщили ФАН в региональном МВД. В республике несколько уменьшилось количество зарегистрированных наркозависимых, при этом продолжает увеличиваться число молодых девушек, пристрастившихся к употреблению запрещенных веществ, рассказали агентству в дагестанском наркологическом диспансере.

В медицинском учреждении отметили, что на сегодняшний день там на учете состоят около 23 тысяч человек, около четырех тысяч из которых страдают наркоманией. Наиболее распространенными наркотиками в регионе в настоящее время являются марихуана и мефедрон.

«Сегодня на учете в республиканском наркодиспансере состоят почти 23 тысячи человек, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. В это число входят и те лица, которые употребляют наркотики, но еще не больны. У них пока наблюдается пагубное употребление психоактивных веществ. В целом наркоманией страдают порядка четырех тысяч человек», – сообщила ФАН психолог лечебного учреждения Марьям Сулейманова.

Она уточнила, что за последнее десятилетие в республике наблюдается устойчивый рост наркозависимых девушек в возрасте 20 лет. При этом запрещенные вещества все больше проникают в общеобразовательные организации.

«До 2010 года мы почти не регистрировали в диспансере девочек. Сейчас мы наблюдаем все больше зависимых женщин в возрасте от 16 до 45 лет. Очень много молодых девушек в возрасте 20 лет. В основном, это студентки вузов и колледжей, но очевидно, что наркотики постепенно начинают спускаться в школы», – отметила Сулейманова.

В региональном МВД ФАН заверили, что в прошлом году правоохранительные органы продолжали борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Всего в этой сфере было выявлено около 3 тысяч преступлений, в том числе пресечены десятки международных каналов поступления запрещенных веществ.

«В Дагестане было выявлено 2767 преступлений, пресечена деятельность 22 наркопритонов, 24 крупных каналов поступления наркотических средств из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. В течение года из незаконного оборота изъято почти 180 килограммов наркотиков на общую сумму более 150 миллионов руб­лей», – сообщили в ведомстве.

Там подтвердили, что наибольшее распространение на территории республики получили такие средства, как марихуана и мефедрон, а также опий и гашиш.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте были задержаны жительницы Московского региона, которые подозреваются в намерении сделать не менее 180 закладок с героином. Полицейскими у женщин было изъято 174 грамма наркотика.