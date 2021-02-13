«Хватается за соломинку»: юрист объяснил жалобу Навального в Комитет министров СЕ

Верховный суд выполнил условие ЕСПЧ, заново рассмотрев дело блогера Алексея Навального. Приказать российскому суду поменять решение иностранные органы не могут. Об этом в беседе с ФАН заявил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Алексей Навальный и члены его штаба не унимаются. В этот раз адвокаты блогера обратились в Комитет министров Совета Европы, чтобы те, в свою очередь, «наказали» Россию за якобы ненадлежащее исполнение властями решения Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше». Сторона блогера утверждают, что запрос будет рассмотрен уже в марте.

Юрист Илья Ремесло отметил, что Верховный суд России выполнил запрос ЕСПЧ в полном объеме, пересмотрев приговор.

«Верховный суд не отказался пересмотреть дело. Решение было выполнено в полном объеме. Европейский суд призвал выплатить блогеру компенсацию. Она была выплачена. Также ЕСПЧ присудил пересмотреть решение, но не обязывал нас оправдывать Навального. Европейский суд не может никому приказывать и никогда этого не делал. Он лишь указал на нарушение определенных прав при рассмотрении дела. Верховный суд пересмотрел это дело с учетом замечаний ЕСПЧ и вынес новый приговор, при этом оставив его прежним», — сказал он.

Эксперт отметил, что претендовать на большее Европейский суд не может, ведь, согласно Конституции РФ, правосудие на территории нашей страны может осуществляться только национальным судом.

«Рассчитывать на большее ЕСПЧ не имеет права, как и Комитет министров [Совета Европы]. Нигде в Конституции не написано, что нашему суду могут указывать какие-то иностранные структуры. Это противоречит основам закона», — объяснил Ремесло.

Юрист выразил мнение, что своим провокационным поступком Навальный пытается испортить репутацию России и еще не оставляет надежд на помощь со стороны Запада.

«Он рассчитывает на то, что России будут какие-то нотации читать, предъявлять претензии. Навальный хватается за соломинку, чтобы путем иностранного давления на наши суды заграница ему каким-то образом помогла», — считает он.

Ремесло уверен: ЕСПЧ и европейский Комитет министров не будут принимать никаких серьезных мер по отношению к России в связи с делом Навального.

«У Запада будет озабоченность, что Россия якобы не в полном объеме следует нормам конвенции, последуют заявления. На этом все и закончится, потому что никаких реальных рычагов по давлению на Россию у ЕСПЧ и Комитета министров [Совета Европы] нет. Насколько я помню, Владимир Путин говорил, что у нас создается свой собственный суд по правам человека. Он недавно поручил проработать эту идею. Если на нас будут давать, то это приведет к тому, что мы можем гораздо быстрее покинуть юрисдикцию ЕСПЧ, а это им совершенно не выгодно», — подытожил юрист.

Ранее юрист Илья Ремесло отмечал, что Алексею Навальному не хватит жизни, чтобы отсидеть все сроки. По его мнению, блогер на заседании суда по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко наговорил на ряд новых исков. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) в ходе заседания получил около 15 замечаний за провокационные высказывания, в том числе в адрес внука Артеменко.