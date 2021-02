Сент-Винсент и Гренадины одобрили «Спутник V»

Кингстаун, 13 февраля. Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

#RUSSIA: The Russian Direct Investment Fund (RDIF) has confirmed registration of the anti-coronavirus vaccine Sputnik V in #StVincent and the Grenadines, the Fund said in a statement today. pic.twitter.com/uSyWLoiUvn — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) February 12, 2021

13 февраля РФПИ сообщил об одобрении препарата в двух странах — в Сент-Винсенте и Гренадинах и в Черногории. Вакцину в этих странах зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Сент-Винсент и Гренадины — небольшое островное государство с населением в 110 тысяч человек, расположенное к северу от берегов Венесуэлы. Они стали первой страной в Карибском бассейне, одобрившей применение российской вакцины «Спутник V». Препарат был одобрен для экстренного использования без проведения дополнительных клинических исследований.

#RDIF announces the approval of Russian @sputnikvaccine against #coronavirus in Montenegro and Saint Vincent and the Grenadines. In total, 26 countries have already authorized Sputnik V.

Sputnik V is among top 3 coronavirus vaccines with most authorizations granted globally. pic.twitter.com/31gsudntWW — RDIF (@rdif_press) February 12, 2021

8 февраля премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсалвес сообщил, что «после долгих размышлений» принял решение закупить вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Я решил, что я выберу «Спутник V» — российскую вакцину. Я точно это сделаю. Утром 6 февраля я проснулся и сказал «да» этой вакцине», — объявил Гонсалвес в интервью WE FM.

Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Dr. Ralph Gonsalves will soon decide whether he will take the Russia-developed Sputnik V COVID-19 vaccine, 20 doses of which have been given to St. Vincent and the Grenadines (SVG). — Caribbean National Weekly (@CNWNetwork) February 7, 2021

Премьер-министр рассказал, что острова предварительно получили 20 доз «Спутника V». Специалист по инфекционным заболеваниям Джерролл Томпсон, бывший министр науки и технологий Дункан и несколько других специалистов в сфере здравоохранения уже привились российской вакциной.

Сам Гонсалвес и его жена также привились препаратом «Спутник V». Премьер-министр объяснил этот шаг так: привившись сам, он сможет убедить больше людей вакцинироваться.

#STVINCENT: Prime Minister Dr Ralph Gonsalves and his wife, Eloise Gonsalves, both got their first dose of Sputnik V, the Russian COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/HxXpky0ZrP — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) February 10, 2021

«Спутник V» зарегистрирован уже в 26 странах Европы, Латинской Америки, Средней Азии, Африки, Азии и Северной Америки. Клиническое исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, показало высокую эффективность и безопасность препарата, который также имеет доступную цену и легко транспортируется.

С начала пандемии в Сент-Винсенте и Гренадинах было зарегистрировано 1418 случаев заражения COVID-19, в том числе шесть смертей.