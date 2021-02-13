Санкт-Петербург, 13 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал результаты нового исследования, темой которого стали выборы президента Ливии.

На сайте Фонда президент ФЗНЦ обнародовал результаты опроса. Как оказалось, ливийцы отдают предпочтение представителю из администрации Каддафи. За него готовы проголосовать 57% граждан.

«Более того, если бы выборы президента проходили завтра, то 26% опрошенных отдали бы свои голоса Сейфу Каддафи», — заявил он.

Социолог объяснил, что большинство жителей страны видят в сыне Муаммара Каддафи гаранта хорошей и стабильной жизни. О нем вспоминают как о человеке, который предложил план экономических преобразований для Ливии. Тем не менее мировое сообщество может не допустить его до выборов.

Также граждане Ливии хотят видеть достаточно молодого политика во главе страны (40—50 лет) и выступают категорически против представителей движения «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Максим Шугалей уточнил, что большинство опрошенных отказываются голосовать за кандидата в президенты, занимавшего высокую должность в период с 2011 по 2021 год. Речь идет о политиках из Правительства национального согласия (ПНС).

«Желаемое качество президента Ливии — он должен быть строгим, требовательным, но в то же время справедливым, человеком слова», — заключил социолог.

При этом, как отметил Шугалей, после объявления результатов голосования за временного премьер-министра Ливии на Форуме политического диалога рейтинг Абд аль-Хамида Дабибы вырос с 8 до 30%.

Президент ФЗНЦ уточнил, что фонд продолжит следить за развитием событий в североафриканской стране. В ближайшее время специалисты планируют провести опрос среди самых уважаемых людей государства, включая уходящего премьера Файеза Сарраджа, председателя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри и членов нового правительства.

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