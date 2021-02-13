Судан заявил о наличии документов, разрешающих территориальный спор с Эфиопией

Генеральный директор Суданского инспекционного управления и председатель Технического комитета по границам генерал-майор Амин Банага рассказал о наличии документа, подтверждающего права государства на спорные территории Аль-Фашаги.

Во время интервью телеканалу Al-Arabiya он заявил, что в архивах Хартума имеются протоколы встреч от 1965 года, подписанные премьер-министром Мухаммадом Ахмадом Махджубом и главой МИД Эфиопии Кетемой Йифру.

«В этих документах установлены разметки границы между двумя государствами», — рассказал председатель техкомитета.

Амин Банага уточнил, что протоколы подтверждают право Судана на земли Аль-Фашаги.

«Хартум не уступит ни пяди своей территории Эфиопии», — заключил генерал-майор.

В настоящий момент власти Аддис-Абебы перебрасывают тяжелую артиллерию к границам с Суданом. Периодически происходит взаимный артобстрел, однако на прямые боестолкновения стороны не решаются.

Протокол встреч 1965 года

За столом переговоров оказались Кетема Йифру и Мухаммад Ахмад Махджуб. Они оба выразили желание закончить территориальный спор и остановить кровопролитие.

Эфиопия предложила немного сдвинуть границу в пользу Аддис-Абебы, а Судан получит полный контроль над Аль-Фашагой. Речь шла о передаче населенных пунктов Метема, Боми и нескольких гор.

Кроме того, стороны договорились отвести войска, создав демилитаризированную зону, где фермеры смогут спокойно заниматься земледелием и разведением скота. Йифру и Махджуб подписали соответствующий документ, в котором четко обозначили границы между двумя государствами. Также он позволил завершить конфликт на спорных территориях на несколько лет.

Принадлежность Аль-Фашаги

Спорные территории с плодородными землями, площадь которых насчитывает более 600 квадратных километров, располагаются на границе Судана и Эфиопии.

Этот регион отошел Хартуму согласно мирным договоренностям от 1902 года. Тогда ирландский географ Чарльз Уильям Гвинн на основании соглашений нарисовал карту с разделяющей линией.

Позже в Аль-Фашагу стали перебираться эфиопские фермеры. Они наладили выращивание фруктов, кукурузы и хлопка, а также разводили скот. Местным земледельцам это не понравилось, и они начали устраивать набеги с целью выдворения непрошеных гостей. На защиту последних встали ополченцы провинции Амхара, поддерживаемые официальным правительством Аддис-Абебы.

Тут в игру вступили Вооруженные силы Судана для охраны своих земель и отражения атак захватчиков. С целью урегулирования вспыхнувшего конфликта глава МИД Эфиопии направился в Хартум.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в 1972 году Эфиопия вновь попыталась оспорить принадлежность Аль-Фашаги и направила письмо в Судан с требованием отдать часть земель. Хартум изучил предложение и отказался от него, напомнив о договоренностях семилетней давности.