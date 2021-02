Спецдокладчик ООН призвала снять санкции с Венесуэлы

Специальный докладчик ООН по правам человека Елена Довгань заявила, что введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом санкции против правительства Венесуэлы нарушают основные права человека. В своем специальном заявлении она призвала снять санкции.

Эксперт по правам человека из Белоруссии провела в Венесуэле 12 дней. Довгань посетила различные регионы страны и встретилась c президентом Николасом Мадуро. По итогам визита Довгань провела пресс-конференцию, на которой рассказала про разрушительное влияние санкций на народ Венесуэлы.

Активы Венесуэлы заблокированы, отмечает Довгань, — в результате правительство страны оказалось не в состоянии завершить социальные и инфраструктурные программы в жилищно-коммунальной сфере. Санкции ведут к распространению бедности, падению уровня жизни и качества здравоохранения. В своем докладе спецдокладчик ООН упоминает, что из-за различных ограничений со стороны других государств доходы правительства Венесуэлы в 2020 году составили около 1% от суммы, привлеченной в бюджет в 2014 году.

Елена Довгань заявила, что единственный способ избежать развития гуманитарного кризиса, который затрагивает миллионы людей, является снятие санкций с правительства Венесуэлы. Спецдокладчик ООН также настаивает на необходимости переговоров между Каракасом и Вашингтоном и разблокировке венесуэльских активов за рубежом.

