Спецдокладчик ООН призвала снять санкции с Венесуэлы

Специальный докладчик ООН по правам человека Елена Довгань заявила, что введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом санкции против правительства Венесуэлы нарушают основные права человека. В своем специальном заявлении она призвала снять санкции.

Санкции против людей

Trabajamos intensamente en la recuperación de Venezuela y exigimos el levantamiento del bloqueo económico por el bienestar de nuestro amado pueblo. ¡Somos una Patria digna y soberana! pic.twitter.com/7S3KFZP3SD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 12, 2021

Эксперт по правам человека из Белоруссии провела в Венесуэле 12 дней. Довгань посетила различные регионы страны и встретилась c президентом Николасом Мадуро. По итогам визита Довгань провела пресс-конференцию, на которой рассказала про разрушительное влияние санкций на народ Венесуэлы.

#EnFotos || Relatora Especial de las Naciones Unidas, Sra. Alena Douhan, ofrece Rueda de Prensa sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos del pueblo venezolano. #JuventudBicentenaria pic.twitter.com/2N44ErAHmB — MPPEFCE (@MinEcoFinanzas) February 12, 2021

Активы Венесуэлы заблокированы, отмечает Довгань, — в результате правительство страны оказалось не в состоянии завершить социальные и инфраструктурные программы в жилищно-коммунальной сфере. Санкции ведут к распространению бедности, падению уровня жизни и качества здравоохранения. В своем докладе спецдокладчик ООН упоминает, что из-за различных ограничений со стороны других государств доходы правительства Венесуэлы в 2020 году составили около 1% от суммы, привлеченной в бюджет в 2014 году.

«Уровень жизни в Венесуэле пострадал катастрофическим образом. Несомненно, это произошло из-за односторонних санкций», — сказала она.

Отказ от давления

Елена Довгань заявила, что единственный способ избежать развития гуманитарного кризиса, который затрагивает миллионы людей, является снятие санкций с правительства Венесуэлы. Спецдокладчик ООН также настаивает на необходимости переговоров между Каракасом и Вашингтоном и разблокировке венесуэльских активов за рубежом.

«Должны быть использованы все правовые механизмы, чтобы позволить правительству Венесуэлы возобновить свои социальные проекты и проекты в области развития. Я думаю, что это (снятие санкций. — Прим. ФАН) единственный способ обеспечения благосостояния венесуэльского населения и защиты прав человека в Венесуэле, — сказала Довгань. — Я бы рекомендовала переговоры между правительством Венесуэлы и правительствами стран, которые ввели санкции в отношении Венесуэлы для разрешения конфликтов и отмены ограничений».

Unilateral sanctions on Venezuela drastically affect rights of Venezuelan people and shall be lifted: findings, conclusions and recommendations of the country visit of 1-12 February https://t.co/r77bBmen5M — Alena Douhan (@AlenaDouhan) February 13, 2021

Дилемма с вакцинами

Спецдокладчик подчеркнула необходимость сотрудничества Венесуэлы и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для приобретения вакцин против COVID-19 в рамках программы COVAX, в которой участвуют более 100 стран.

Ранее правительство Николаса Мадуро сообщило, что не может оплатить закупку вакцин, поскольку признаваемый частью стран Запада «альтернативный президент» Хуан Гуайдо отказался использовать для этого золотой запас Венесуэлы. Оппозиционер контролирует активы в Банке Англии общей стоимостью около 1 миллиарда долларов.

«Что касается вакцин в рамках Covax, я рекомендую международным учреждениям вмешаться. Я считаю, что сотрудничество между правительством Венесуэлы и международными организациями имеет жизненно важное значение», — отметила Довгань.

#EnVideo????| Relatora Especial de DD.HH. de la ONU, Alena Douhan subraya que las medidas unilaterales aplicadas contra Venezuela sobre sus instituciones y activos internacionales, violan los derechos internacionales y los derechos del país#JuventudBicentenaria pic.twitter.com/4GVX8sB0FS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 12, 2021

Эксперт утверждает, что все поставки медикаментов и вакцин в Венесуэлу должны осуществляться под контролем ВОЗ и Панамериканской организации здравоохранения.

«Нет» топливной блокаде

Снятие санкций и разблокировка активов необходимы не только для приобретения вакцин, но и для поставок в страну топлива и газа. Довгань подчеркнула: без энергоресурсов правительство Венесуэлы не может проводить социальные программы.

«Я считаю, что закупки нефти, газа и энергоресурсов необходимы для любого правительства, для любого государства, в том числе для Венесуэлы. Это необходимо для возобновления национальных проектов развития. Ни одно правительство не может сделать это без необходимых ресурсов», — заключила представитель ООН.

Правительство Венесуэлы оказало эксперту всестороннюю помощь в исследовании влияния санкций и выразило благодарность за проделанную работу.

«Надеюсь, что соотечественники, которые еще не поняли разрушительного эффекта односторонних санкций, смогут прочитать и изучить доклад представителя ООН Алены Довгань. Отмена санкций должна быть общим требованием всех венесуэльцев», — написал в Twitter министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Ojalá que l@s compatriotas que no han entendido el efecto devastador de las sanciones unilaterales, puedan leer y estudiar críticamente el informe de la Relatora de la ONU @AlenaDouhan. El levantamiento de las sanciones debe ser una demanda unitaria de tod@s l@s venezolan@s. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 12, 2021

Президент Мадуро также призвал международное сообщество ознакомиться с наблюдениями эксперта и выразил надежду на прекращение давления на народ Венесуэлы.